TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Akıncı’ya destek

TC Dışişleri Bakanlığı, Akıncı’nın güneyle ortak komite kurması yönünde yaptığı öneriye tam destek verdiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bugün Güney Kıbrıs’a ortak komite kurulması yönünde yaptığı öneriye tam destek verdiğini, resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Açıklamada, “Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz” denildi.

TC Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz.

Öneri, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada’nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil işbirliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eşzamanlı olarak birlikte yararlanmalarını öngörmektedir.

Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meseleninin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır.

Bu nedenle BM ve AB dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle Garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, sözkonusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve Ada’daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarınının yanısıra Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin sözkonusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz.”