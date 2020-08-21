TC Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdiğini açıkladı. Erdoğan, 320 milyar metreküp doğaz gaz rezervinin bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, ''Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda'' dedi.

Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Sakarya gaz sahası isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test analiz mühendislik çalışmaları tamamlandı. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. Devamı da inşallah en kısa sürede gelecek. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak.”