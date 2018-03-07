TC Başbakanı Yıldırım'dan Erhürman'a

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, "Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım" dedi.

Türkiye Başbakanı Yıldırım ile Başbakan Tufan Erhüman, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, KKTC'de yeni kurulan hükümette başbakanlık görevini üstelenen Erhürman'ı ağırladığı için memnuniyet duyduğunu söyledi.

KKTC Başbakanı Erhürman'ın teamüllere uygun olarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğine işaret eden Yıldırım, "Türkiye'de bir hükümet kurulduğunda ilk ziyaret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ikinci ziyaret dost ve kardeş Azerbaycan'a yapılır." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Erhürman ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliği konularını kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tabi ki önemli konulardan biri Kıbrıs meselesidir, Kıbrıs konusunun çözümüdür. Bu konuyu kapsamlı şekilde değerlendirdik. Geçen yıl Temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan Crans-Montana süreci sonrası gelişmeler ne olacak, nasıl olacak, bunlarla ilgili görüş alışverişinde de bulunduk. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu konuda Sayın Başbakan'ın, Sayın Dışişleri Bakanı'nın, bizlerin görüşleri arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir."

"GÜNEY KIBRIS RUM TARAFININ ZİHİNSEL OLARAK HAZIR OLMASI LAZIM"

Kıbrıs görüşmelerinin neden sonuçsuz kaldığının iyi tahlil edilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada uluslararası toplumun, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bir şeyi tekrar esaslı şekilde düşünmesi gerekiyor. Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım. Paylaşmaya lafla değil zihinsel olarak da hazır olduğunu göstermesi ve bu konuda Kuzey Kıbrıs tarafını ikna edebilmesi lazım. Burada esas nedir? Siyasi eşitlik, adil yönetişim, refahın ortak paylaşımı ve iki toplumun oluşturduğu federal yapıda iki tarafın halklarının birbirine güven duymasının sağlanmasıdır. Ayrıca büyük bedellerle elde edilen bağımsızlığın, can ve mal güvenliğinin iç ve dış tehditlere karşı korunması, yani Türkiye'nin güvenlik ve garanti şartlarının her halükarda devam etmesidir. Bunlar açık ve seçik ortaya konulmadan girişilecek yeni bir çözüm arayışı baştan sonuçsuz kalacaktır ve sürdürülebilir bir çözüm elde edilmeyecektir."

"POTANSİYEL ÇOK DAHA FAZLA"

Ada'da, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alt yapının geliştirilmesi, eğitim, turizm, tarım gibi alanlarda mesafe kat edilmesi için ciddi projeler yapıldığını belirten Binali Yıldırım, "Tabi potansiyel çok daha fazladır. Memnuniyetle gördüm ki Sayın Başbakan ve kabinesi esas itibarıyla önceliği Kuzey Kıbrıs'ın kalkınmasına, refahına daha fazla mesai harcamayı ve toplumun beklentisi olan projeleri hayata geçirmeyi önemsiyorlar ve buna yönelik faaliyetlere başlamış durumdalar." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, KKTC'nin yıllar içinde elde ettiği demokratik siyasi kültürü ve gelişen ekonomisiyle günden güne kendini belli etmeye başladığını vurgulayarak, bu seviyenin milli birlik ve dayanışma ruhunu taşıyan Kıbrıs Türk halkının cesur ve kararlı duruşuyla elde edildiğini dile getirdi.