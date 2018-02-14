TC Başbakanı Yıldırım: "Çipras'ı uyardık"

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulanacağı Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak, Ege Denizi'nin, Türkiye ile Yunanistan arasında bir "dostluk denizi" olması gerektiğini vurguladı.

Baştan beri bunu söylediklerine işaret eden Yıldırım, Ege'de iki ülkenin paylaşacaklarının, ayrışacakları konulardan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, her yönde Ege Denizi'nin gerek Türkiye'nin gerekse Yunanistan'ın refahı için daha verimli bir şekilde kullanılmasının gerekli olduğunu düşündüklerini bildirdi.

Yıldırım; Kıbrıs Adası civarında petrol hidrokarbon araştırmaları teşebbüsünün doğru bir iş olmadığını, adadaki çözümün nihayetlendirilmeden bu gibi girişimlerin ve özellikle itilaflı alanlarda sürdürülmesinin fevkalade olumsuz sonuçlara sebep olacağını da Çipras'a söylediğini aktardı.