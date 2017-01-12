TC Başbakanı Yıldırım Cenevre'ye gitmeyecek

TC Başbakanı Yıldırım, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli" dedi.

TC Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin altıncı maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM'ye geldi.

İktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, “Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli.” ifadesini kullandı. Daha sonra Genel Kurula giren Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra Meclisteki makamına geçti.