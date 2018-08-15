TBMM BAŞKANI YILDIRIM GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk yurtdışı resmi ziyaretini KKTC’ye yaptı.

Yıldırım ve heyetini taşıyan özel uçak, saat 10.15’te Ercan Havalimanı’na indi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a TBMM Başkan Vekili Celal Adan, TBMM Katip Üyeleri Milletvekilleri Rümeysa Kadak, Fatma Kaplan Hürriyet ve TBMM İdare Amiri Milletvekili Halil Özcan ile diğer yetkililer eşlik ediyor.

Heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi Rana Uluçay’ın yanı sıra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri Salahi Şahiner, Mesut Genç, Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, günübirlik KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan’la bir araya gelecek; Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek.

10:47

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında, Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim." dedi.

Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak için KKTC'ye giderken Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gideceklerini belirten Yıldırım, ziyaretinde kendisine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Katip Üyeler Rümeysa Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet ile İdare Amiri Halil Özcan'ın eşlik edeceğini söyledi.

Yıldırım, ziyarette Uluçay ile görüşerek, ülkeler arasındaki iş birliğini ele alacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamenterler Arası Birlik gibi uluslararası platformların çalışmalarına etkin katılmasının önemine işaret eden Yıldırım, "KKTC'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması bağlamında desteğimizi, Cumhuriyet Meclisinin başka diğer uluslararası kuruluşlara katılması noktasında bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşme gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, bu vesileyle Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini, boğaz şehitliğini, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret edeceğini dile getirdi.

"Hayırlara vesile olsun"

Ziyaretin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında, Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Açıklamasının ardından Yıldırım ve beraberindeki heyet KKTC'ye hareket etti.