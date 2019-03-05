TBMM Başkanı Şentop KKTC’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yaptı.

Şentop ve beraberindeki milletvekillerini taşıyan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait “Ana” uçağı, saat 10.15’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

TBMM heyetini Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tümgeneral Tevfik Algan Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Mesut Genç ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye Büyük Miller Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Şentop, Anıttepe’de ziyareti adına düzenlenen törende, anıta çelek koydu, saygı duruşunda bulundu ve anıt özel defterini imzaladı.