Tazeoğlu City Mall’da okurlarıyla buluştu

Cıty Mall AVM, bu kez de aşk romanlarının usta kalemi Kahraman Tazeoğlu’nu Kıbrıslı sevenleri ile buluşturdu.

Romantik şiirleri ve romanlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu, 17 Şubat Pazar günü Cıty Mall AVM ‘deydi.

2004 yılında Radyo Yayıncıları Derneği tarafından “En İyi Şiir Programcısı”, 2006 yılında da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “En İyi Radyo Programcısı” seçilen Kahraman Tazeoğlu, 17 Şubat Pazar günü saat 14.00 ‘de Cıty Mall AVM aktivite alnında Kıbrıslı sevenlerine, şiir yazmaya nasıl başladığından ve son kitabı Bukre Kalp üzerine sohbet etti.

Bir eğitim gönüllüsü olarak, üniversiteler arası Edebiyat platform’unun kurucusu ve başkanlığını yapan Tazeoğlu “İnsan değişir, dünya değişir” diyerek eğitimin, kitap okuma alışkanlıklarının da önemine değindi.

Kahraman Tazeoğlu, yanlızlık ve aşk üzerine roman ve şiirlerinden derlediği kitapları şunlardır:

“Seni içimden Terk ediyorum”, “Bambaşka”, “Söz”, “Mavi Ev”, “Beni Susarken Bölme”, “Bambaşka”, “Bukre ve Bukre Kalp” vb.

17 Şubat Pazar günü Cıty Mall AVM ‘de Kıbrıslı sevenleri için imzaladı