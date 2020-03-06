Taze fasulyenin kilosu 31, 25 TL

Taze bakla bu hafta reyonlarda kilosu 25 TL’ye yer alırken, taze fasulye 31,25 TL, bezelye ise 18,75 TL’ye alıcı buldu.

Vatandaş, marketten-markete, bölgeden-bölgeye değişen birçok ürün fiyatını analiz ederken, Ticaret Dairesi de ‘tüketicileri bilinçlendirme ve tüketici farkındalığının artırılması’ amacıyla başlattığı bölgesel çalışmalara devam ediyor.

Fehime ALASYA

Mutfağın vazgeçilmezi sebzede, özellikle de taze bakla, fasulye ve bezelyede kilo fiyatları Kıbrıs’ın kuzeyinde dudak uçuklattı.

Yemekliklerden taze bakla bu hafta reyonlarda kilosu 25 TL’ye yer alırken, taze fasulye 31,25 TL, bezelye ise 18,75 TL’ye alıcı buldu.

Yemeklik sebzeler dışındaki fiyatların geçen haftaki seyrini koruduğu dikkat çekti. Kuzeydeki fiyatların birçoğu yerinde saydı, kimileri ise düştü. Güneyde ise bazı ürünler yüksek oranda fiyatını arttırsa da benzer oranda düşüşler görüldü.

Haftalardır güneyde 20 TL’den başlayan bazı markadaki tavuk fiyatları ise 18 TL’ye indirildi.

Kuzu pirzolanın kilosu ise hala 8,98 Euro yani 60 TL civarında iken, kıymanın kilosu 6,95 Euro yani 45 TL civarında seyretti.

Dövizin son dönemdeki hareketli seyri ise güneyden yapılan alışverişe de yansımaya başladı. Kuruş kuruş küçük yükselişler, bu hafta da sürdü. Geçtiğimiz hafta 6,74 TL’ye denk gelen 1 Euro, bu hafta 6,80 TL oldu.

Birçoğu seyrini korudu, bazıları düştü…

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta birçok sebze geçen haftaki fiyatlarını korudu. Sadece taze fasulye, enginar ve limonun fiyatları yükselirken, salatalık, muz, kolokas, bullez ve patlıcanın fiyatı yükseldi.

Fiyatı çıkan ürünlerden taze fasulyenin kilosu 12,50 TL’lik artış göstererek 31,25 TL’ye çıktı.

Haftalardır fiyatı tırmanan ve 13 TL dolaylarında duran salatalık ise bir nebze de olsa düştü. Geçtiğimiz hafta 13,75 olan salatalık bu hafta 11,95’e geriledi.

Salatalık fiyatı düştü

Kıbrıs’ın güneyinde de fiyatların seyri benzer oranda arttı ve azaldı. Üç ürünün fiyatları çıkarken, üç üründe düştü.

Güneydeki fiyatlar yükselen birkaç kuruşluk döviz seyri ile hareketlense de çok farklılık göstermedi.

Limon, pırasa, çiçek lahanası fiyatları en az 5’er TL’lik artışla yükseldi. Bu hafta güneyde fiyatındaki tırmanışla şaşırtan ürün limon oldu. Geçtiğimiz hafta 4 TL olan limonun kilosu bu hafta 11 TL’ye çıktı.

Fiyatı düşen ürünler arasında ise salatalık başı çekti. Salatalık fiyatları 17 TL’den 9 TL’ye geriledi.

Ticaret Dairesi’nden ‘tüketicileri bilinçlendirme’ çalışmaları

Vatandaş birçok ürünün fiyatını satış noktalarına göre analiz ederken, Ticaret Dairesi de daha bilinçli alışveriş ve tüketim amacıyla başlattığı bölgesel çalışmalara devam ediyor.

Ticaret Dairesi’nin tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicileri bilinçlendirmek için başlattığı çalışmalar ise bölgeden bölgeye devam ediyor.

Dairenin yaptığı bilgilendirme çalışmalarında, kapıdan satış, mesafeli sözleşme, devre tatil sözleşmeleri, satılan ürün üzerinde etiket zorunluluğu, kusurlu mal ve hizmetin ne olduğu, hangi hallerde alınan mal veya hizmette cayma hakkına sahip olduğu ve yasal hakların nasıl kullanılacağı konuları hakkında veriler paylaşılıyor.

Bölgesel olarak devam eden bilgilendirme etkinlikleri, Ocak ayındaki Güzelyurt çalışmalarından sonra geçtiğimiz gün de Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde gerçekleştirildi.

Bilinçlendirme çalışmalarında 6 ilçe hedefi

Tüketicileri bilinçlendirmek için Ocak ayı başlatılan etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği belirtilirken, bunların Güzelyurt, Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele ve Lefke’de olmak üzere 6 ilçede hayata geçirilmesi planlandı.

Söz konu bilgilendirmelerin alışveriş merkezi, restoran, kafe ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu açık pazarların olduğu noktalarda yapılacağı da ifade edildi.

"ALO 171” tanıtılıyor

Ticaret Dairesi tarafından yapılan bilgilendirme etkinliğinde ayrıca "ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET VE BİLGİ HATTI" ile ilgili de hatırlatmalarda bulunuldu.

Tüketici farkındalığının ve tüketicileri bilinçlendirme hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında Daire, değişik zamanlarda, farklı bölgelerde vatandaşla bir araya geliyor. Ticaret Dairesi çalışanları, Tüketici Hakları ile güvenli olmayan ürünler veya piyasada karşılaştıkları sorunla ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan "ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET VE BİLGİ HATTI" tanıtmaya devam ediyor.

Bilinçlendirme kapsamında yapılan etkinliklerde alışveriş yerlerine broşürler asıldı, hem esnafa hem vatandaşa bilgi verildi.