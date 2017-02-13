Tayvan'da tur otobüsü devrildi: 17 ölü

Tayvan'ın başkenti Taipei yakınlarındaki bir otobanda, turistleri taşıyan otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Tayvan haber ajansı Central News, yokuş yukarı ilerlerken devrilen, içinde 40 kişinin bulunduğu tur otobüsündekilerden ilk belirlemelere göre 17'sinin öldüğünü bildirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin yanı sıra çok sayıda yolcunun da otobüste mahsur kaldığı belirtildi.