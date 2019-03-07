‘Tavuri’nin bilinci hala kapalı

Devrim DEMİR

Göğüs ağrısı şikâyeti ile geçtiğimiz hafta Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran, ciddi bir rahatsızlık geçirerek hastanede kalbi duran ve daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen ‘Tavuri’ lakabıyla tanınan Mustafa Serttaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

1 Mart tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen ve bilinci kapanan Mustafa Serttaş’ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Açık kalp ameliyatı olmayı ret eden Serttaş’ın son durumu ile ilgili Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan YENİDÜZEN’e konuştu.

“İlaçlar azaltıldı, uyandırılamadı”

Doktor Hasan Birtan, Mustafa Serttaş’ın Cuma günü ciddi sağlık sorunları nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesine başvurduğunu ve kalbinin durduğunu, yapılan acil müdahaleyle hayata geri döndürüldüğünü anımsattı.

6 gündür Lefkoşa Hastanesi, yoğun bakım servisinde bilinci kapalı olan Serttaş’a ilaçların azaltılarak uyandırılmaya çalışıldığını ancak uyanmadığını ifade eden Birtan uyku halinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.