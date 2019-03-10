“Tavuri” hayatını kaybetti
Toplum içinde “Tavuri” olarak bilinen Mustafa Serttaş, hayatını kaybetti.
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Toplum içinde “Tavuri” olarak bilinen Mustafa Serttaş, hayatını kaybetti.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada, 2 Mart’ta kalp durması (kardiak arrest) nedeni ile hastane yoğun bakımına alınan ve solunum destek ünitesine bağlanan Serttaş’ın, tüm çabalara rağmen dün gece 23:15’te vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca, Serttaş’a rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
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Etiketler : mustafa serttaş, tavuri, ölüm
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