“Tavuri” hayatını kaybetti

Toplum içinde “Tavuri” olarak bilinen Mustafa Serttaş, hayatını kaybetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada, 2 Mart’ta kalp durması (kardiak arrest) nedeni ile hastane yoğun bakımına alınan ve solunum destek ünitesine bağlanan Serttaş’ın, tüm çabalara rağmen dün gece 23:15’te vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, Serttaş’a rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.