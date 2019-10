Tavuk fiyatları hareketlendi: Kuzeyde arttı, güneyde düştü

Bu haftaki alışveriş sepetine giren ürünler arasında beyaz et fiyatları adanın her iki yanında da değişiklik gösterdi. Tavuğun kilosu kuzeyde 77 kuruş artarken, güneyde 1 Euro yani 6,40 TL indi. Buna rağmen tavuk fiyatların yine de güneyde cep yaktı. Kırmızı et fiyatları ise hala güneyde cazip…

Uzun zamandır kuzeyde birim fiyatı 15,48 TL ola tavuğun kilosu bu hafta 77 kuruşluk artışla 16,25 TL’ye çıktı. Kıbrıs’ın güneyinde ise tavuğun kilosu bu haftaki 1 Euro’luk indirimle 23 TL’den 17 TL’ye geriledi.

Fehime ALASYA

Bu haftaki Alışveriş sepetinde meyve sebze reyonlarında bu hafta kuzeydeki fiyatlar düşüşe geçerken, güneyde benzer oranda değişti. Kuzeyde sadece 2 ürünün fiyatı yükselirken, dört üründe indirime gidildi, güneyde ise beş kalemde fiyatlar çıktı, altı kalemde ise düştü.

Bu haftaki alışveriş sepetine giren ürünler arasında beyaz et fiyatları adanın her iki yanında da değişiklik gösterdi. Tavuğun kilosu kuzeyde 77 kuruş artarken, güneyde 1 Euro yani 6,40 TL indi. Buna rağmen tavuk fiyatların yine de güneyde cep yaktı…

Uzun zamandır kuzeyde birim fiyatı 15,48 TL ola tavuğun kilosu bu hafta 16,25 TL’ye çıktı. 77 kuruşluk fiyat artışına rağmen, tavuğun kilosunun yine de güneye kıyasla daha ucuz olduğu görüldü.

Kıbrıs’ın güneyinde kilosu bu haftaki 1 Euro’luk indirim ile 17 TL’ye dek gerileyen tavuk, kuzeydeki 16,25 TL’lik fiyatın altına inemedi.

Güneyde limon ve bullez başı çekti

Kıbrıs’ın güneyinde bu hafta beyaz ette taze tavuğun kilosunda 1 Euro’luk indirim yaşandı. Haftalardır 23 TL dolaylarında seyreden tavuğun kilosu be hafta gerileyerek 17 TL’ye düştü.

Güneydeki sebze reyonlarında ise birçok fiyat aynı kalırken, dövizdeki altı kuruşluk yükselişten dolayı bazı hareketlilikler oldu.

En yüksek fiyat düşüşü limon ve şeftalide görüldü. Geçtiğimiz hafta 14 TL’yi aşan limon bu hafta 7 TL’ye gerilerken, şeftali ise 18 TL’den 10 TL’ye düştü.

Güneydeki en büyük fiyat artışı ise bullezin kilosunda oldu. bullez, 14 TL’den 18 TL’ye çıktı.

Domates yine yükselişte

Kuzeydeki sebze meyve reyonları geçtiğimiz haftaki fiyatlarını kısmen korudu. Sadece iki üründe fiyatlar arttı. Bunlardan biri Geçtiğimiz haftalarda ithalatın kapılarını aralayan domates, diğeri de yemekliklerden taze börülce oldu.

Domatesin geçtiğimiz hafta 5,95 TL olan kilosu bu hafta 7,20 TL’ye çıkarken, taze börülce ise 7,50 TL’den 9,60 TL’ye yükseldi.

Fiyatı düşen sebze meyveler arasında ise portakal, fasulye, kolokas ve bullez oldu. En büyük fiyat düşüşü 4 TL ile taze fasulye oldu.

“15 TL’lik zam mı olur?”

Sosyal medyaya yansıyan tüketici şikayetinde Aptamil bebek sütlerinin fiyatında 15 TL’lik zam yapıldığı yönünde iddialar yer aldı.

“Böyle zam mı olur?” diye isyan eden tüketici, “İkiz bebek büyütüyoruz, günde bir kutu süt bitiriyoruz, çok sık kullanılan bu ürünlerin tek seferde bu kadar zamlanması olur şey değil” diye isyan etti.

Söz konusu sütlerin, 42,50 TL’den 58 TL’ye çıktığını belirten tüketici, tek seferde 15,50 TL’lik zammın çok fazla olduğunu savundu.

Söz konusu iddialar arasında, bebek sütlerinin belli aralıklarla sürekli zamlandığı da yer aldı.

Aynı markanın bir süpermarketteki fiyatının 41 TL iken, aynı gün ise başka bir marketteki fiyatının 61 TL olduğunu dile getiren bazı tüketiciler, fiyatlardaki dengesizliği işaret etti.

Öte yandan Alışveriş Sepeti’nde yer alan Hipp Bebek mamasının kuzeyde 68,25 TL iken güneyde 54,90 TL olduğu göze çarptı.