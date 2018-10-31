Tavuk çiftliğinde 77 kök Hintkeneviri…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün E.K’ye ait tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı E.K ve S.K dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı E.K ve S.K aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı E.K, polise verdiği ifadesinde işlemiş olduğu suçları kabul ederken, zanlı S.K ise polise, amcası olan E.K kendisine konu bitkilerin domates olduğunu söylediğini ve Hintkeneviri bitkisi olduğundan haberi olmadığını beyan etti.

Boyları 15 cm ile 65 cm arasında değişen 77 kök…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide İskele’de zanlı E.K’nin tavuk çiftliği olarak kurmuş olduğu tesiste Hintkeneviri türü bitki ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı E.K tesisine gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı E.K ile S.K konu tesis içerisinde tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde konu tesis içerisinde yapılan aramada boyları yaklaşık 15 cm ile 65 cm arasında değişen toplam 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile Hintkeneviri bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan muhtelif çeşit ve ebatlarda saksılar, ilaçlar, lambalar, hortumlar, yansıtıcılar, reflektör, fanlar, hazır toprak ve ilaçlama pompasının da bulunduğunu açıkladı.

Zanlı E.K suçunu itiraf etti, zanlı S.K ise “domates” dedi…

Tahkikat memuru, zanlı E.K mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadesinde konu bitkilerin kendisine ait olduğunu ve 2 ay önce ektiğini beyan ederek işlediği suçları itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı S.K ise sözlü olarak beyanda bulunduğunu söyleyen tahkikat memuru, zanlı S.K yaptığı beyanda amcası olan zanlı E.K kendisine bitkilerin domates olduğunu söylediğini ve konu bitkilerin uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini söylediğini açıkladı.

Bitkiler analize gönderilecek…

Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak alınması gereken birçok ifadenin olduğunu söyleyerek, emare alınan 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini ve zanlıların kullanımındaki cep telefonları ile ilgili olarak da GSM operatörlerine yazılar yazılacağını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

3’er gün tutuklu kalacaklar…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğulları, zanlı E.K ile S.K’nin 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.