Tavuğa 3 ayda ikinci zam!

YENİDÜZEN (Özel)

Ülkedeki beyaz et ürünlerine 3 ayda ikinci zam geldi. Zamsız bir günün geçmediği ülkemizde, elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve GSM’in ardından şimdi de tavuk ürünlerine yüzde 5 ila yüzde 10 arasında zam yapıldı.

Kuzey Kıbrıs’taki tavuk üretiminin büyük bölümünü elinde bulunduran Hacıali Tavukçuluk, bazı ürünlerinde artışa gitti, üç ayda ikinci kez zam kararı aldı.

Yurttaşın mutfağından eksik etmediği beyaz ete uygulanan zam oranlarının, marketlerde 8 Şubat 2017 tarihi itibariyle etiketlere yansıdığı belirtildi.

Aşık, zammı doğruladı

Semavi’nin Piliçleri işletmesi sahibi Semavi Aşık, bütün tavuk başta olmak üzere birçok tavuk ürününe yüzde 5 ila yüzde 10 arasında değişen zamlar yapıldığını doğruladı. Aşık, 1 Şubat 2016’da kilosu 10.55 TL olan bütün tavuğa yaklaşık % 10 zam yapıldığını belirterek, 11.40 TL’ye yükseldiğini dile getirdi. Beyaz et ürünlerinde 2017 yılının ilk zammının gerçekleştiğini söyleyen Aşık, zamlı fiyatların 8 Şubat Cuma gününden itibaren fiyatlara yansıdığını açıkladı.

En son zam 1 Kasım 2016’da yapılmıştı

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN 2016 Ekim ayında, Kırnı Piliçleri’nin 1 Kasım 2016 itibariyle 105 ürününden 76’sına zam yaptığını gündeme getirmişti. Mustafa Hacıali İşletmeleri yetkilileri, yapılan oranın yüzde 3’lük olduğunu belirtmiş, restoranlara % 1,3, marketlere de % 2 oranında bir artış yansıdığını ifade edilmişti. Şirket yetkilileri, dövizin artmasından dolayı gelen mali yükümlülüğü bir nebze azaltmak için fiyatlara zam yaptığını savunmuştu.