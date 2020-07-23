Tavsiye kararı: “Türkiye’den gelenlere 7 gün karantina”

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Türkiye'den gelecek yolculara “7 gün karantina uygulanması” yönünde tavsiye kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komitenin tavsiye kararının resmi karar haline dönebilmesi için Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından Bakanlar Kurulu'na götürülmesi ve onaylanması gerekiyor. YENİDÜZEN’e bilgi veren Sağlık Bakanlığı kaynakları söz konusu tavsiye kararının kurulda alındığını doğrularken bakanın nasıl bir adım atacağına ilişkin bilgi vermedi. 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelen yolcularda sıklıkla yeni vaka çıkmasının ardından alınan karara ilişkin sürecin nasıl işleyeceği bilinmiyor.

YENİDÜZEN’e bilgi veren bakanlık kaynakları, karara kuruldaki herkesin imza attığını iletti, kararın alınmasında en büyük gerekçe olarak gelen yolcuların kişisel izolasyon önlemini doğru uygulamamasını gösterdi.