Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Malta’da önceki gün gerçekleştirilen AB gayri resmi zirve toplantısı çerçevesinde, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Tavır Değişikliği Görmüyorlar- Anastasiadis May, Merkel ve Juncker’le Kıbrıs Sorunu ve Türk Tutumunu Ele Aldı” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Malta’da May, Merkel ve Juncker’le gerçekleştirdiği görüşmenin merkezinde, Kıbrıs sorunundaki Türk talepleri ile meselenin Avrupa boyutunun bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis’in May ve Merkel ile görüşmelerinin ise özel öneme sahip olduğunu kaydeden gazete, May ile Merkel’in Ankara ziyaretlerinden geldiklerini ve Türk liderliğiyle görüşmelerinin gündeminde Kıbrıs sorununun bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Ankara’nın Kıbrıs sorununda çözüm istediğine dair genel tezin haricinde, May ile Merkel’den herhangi teşvik edici bir şey duymadığını ifade eden gazete, Türkiye’deki iç durum ve istikrarsız bölgesel ortamın, Ankara’nın tutum değişikliğine gitmesine herhangi bir imkân bırakmadığını belirtti.

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, İngiltere Başbakanı Theresa May ile güvenlik ve garantiler konusunu görüştüğünü yazan gazete, May’in, İngiltere’nin, Kıbrıs’ta garantör güç olarak kalmak istemediği ve adadaki iki tarafın üzerinde hem fikir olacağı bir çözümü kabul etmeye hazır olduğuna dair tezini yinelediğini aktardı.

Öte yandan gazete, Anastasiadis’in İngiltere Başbakanı May’i, Kıbrıs Rum kesiminin, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümünün ardından Türk vatandaşlarına dört özgürlük verilmesine dair talebi konusundaki görüşü hakkında bilgilendirdiğini de belirtti.

Haberde, Anastasiadis’in May’i, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorunuyla ilgili BM himayesindeki müzakereler çerçevesinde gerçekleştirdikleri son görüşmede, Kıbrıs’la ilgili konferansın siyasi aşamada devamı konusunda alınan kararlar, aynı zamanda tarafların Kıbrıs’taki görüşmeleri hakkında bilgilendirdiği de ifade edildi.

May’in ise Ankara’dan “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda çözüm istediği” tezini getirdiğini kaydeden gazete, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise buna “Ankara’nın söyleminin pratikte ve müzakere masasında kanıtlanması gerektiği” yanıtını verdiğini yazdı.



Dört özgürlükler

Gazete Anastasiadis’in Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ise, müzakerelerin devamı konusunda Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’yla anlaştıkları şeyler, aynı zamanda Türk vatandaşlarının dört özgürlükle ilgili talepleri hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Anastasiadis’in Merkel’i, Mart ayı başında toplanacak olan konferans ışığında, güvenlik ve garantiler, aynı zamanda AB’nin rolü konusunda bilgilendirdiğini de yazan gazete, Merkel’in ise Anastasiadis’i Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’la Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Gazete Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile gerçekleştirdiği görüşmenin odağında ise, Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan yeni konferans ışığında, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununda oynayabileceği rolün bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis’in Juncker’i, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile Kıbrıs’la ilgili yeni konferans toplantısı konusunda bilgilendirdiğini de yazan gazete, iki yetkilinin, 12 Ocak’taki Cenevre bildirisine göre, güvenlik ve garantiler konusunda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunması amacıyla, AB’nin konferansta oynaması gereken rolü ele aldıklarını da ifade etti.

Anastasiadis ile Juncker’in, Türk tarafının, çözümden sonra Kıbrıs’taki Türk vatandaşlarıyla ilgili AB’deki dört temel özgürlüğe ilişkin “mantıksız” talebini ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile daha önce Junker’e gönderdiği mektubun içeriğini ele aldıklarını da kaydeden gazete, “elde edinilen” bilgilere göre, Anastasiadis’in Juncker’den bu hususta aldığı yanıttan memnun olduğunu ifade ettiğini ekledi.

Politis ise “Avrupalılardan Hayır” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Malta’dan memnun döneceğini, çünkü Malta’da AB çevreleri ve Rum kesiminin ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerden, Türkiye’nin önerisinin kabul edilemeyeceği mesajının ortaya çıktığını yazdı.



Gazete başlıkları

Alithia: “AB Rum Yönetimi Başkanının Desteği- Kıbrıs Sorununun Mevcut Aşaması Anastasiadis’in Malta’da Juncker, Merkel ve May ile Görüşmelerinde”

Haravgi: “Anastasiadis: Türkiye Çözüme İlişkin İsteğini Pratikte Göstersin- İngiltere Garantileri İstemiyor ve Bir Anlaşmayı Kabul Etmeye Hazır”

Politis: “Avrupalılardan Hayır”

Simerini: “May Erdoğan’ın Elçici (Habercisi)”



Hristodulidis: Tarih henüz belirlenmedi

Simerini gazetesinin haberine göre ise Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis, güvenlik ve garantilerle ilgili görüşmenin siyasi aşamada devam etmesi amacıyla, “Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans gerçekleştirilmesine” ilişkin kesin tarihin, henüz belirlenmediğini söyledi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Malta’dan dönmesinin akabinde, Kıbrıs Rum Ulusal Konseyi’nin toplanacağı tarihin belirleneceğini ifade eden Hristodulidis, devamla, BM’nin (konferans öncesinde) garantör güçlerle bir istişaresi olacağı belirtilen açıklamasına gönderme yaptı.

Konferansın devamına ilişkin açıklamanın sürpriz olmadığını, çünkü bunun diyalogun devamından ibaret olduğunu dile getiren Rum sözcü, o zaman kadar diyalogun Kıbrıs’ta gerek liderler, gerek müzakereciler aşamasında süreceğini belirtti.

Perşembe günü Atina’ya gerçekleştireceği ziyaret konusunda ise Hristodulidis, Yunanistan’la sürekli ve her aşamada istişare yapıldığını ifade etti.

Kıbrıslı Rum sözcü, son olarak, Şubat ayı içerisinde, ya Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Yunanistan’a gitmesi, ya da Yunanistan Başbakanının Güney Kıbrıs’a gelmesiyle, üst düzey bir görüşme yapılmasının beklendiğini de teyit etti.

------------

Eide’nin Yunanistan temasları



“BM’nin dört özgürlüğe ilişkin görüşü düşündürücü”



BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede dört özgürlüklere ilişkin sunduğu tezlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs adına “düşündürücü” olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Eide İçin Dayanıklılık Testi – Kocias’la Üç Saatten Fazla Süren Görüşme, BM’nin Dört Özgürlük Konusundaki Görüşleri Düşündürücü” başlıklarıyla manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede Güvenlik konusuyla Mart ayında Cenevre’de yapılacak konferansın ele alındığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Eide’nin Kocias’la görüşmeye gitmeden önce Atina’daki Türkiye Büyükelçiliğine giderek elçiyle görüştüğünü, bu durumun Yunan tarafınca büyük hoşnutsuzlukla karşılandığını iddia etti.

Habere göre Eide Türkiye Büyükelçiliği ziyaretini, “Türkiye Büyükelçisini tanıdığı ve sadece onu görmeye gittiği” ifadeleriyle açıkladı.

Gazete, Eide ile Kocias’ın garantiler başlığındaki dört unsuru da ele aldıklarını, konunun uluslar arası boyutunda (garantiler, ordular) taraflar arasındaki görüş ayrılığının çok büyük olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

Türkiye’nin, çözümden sonra Türk vatandaşlarına Kıbrıs’ta dört özgürlüğün tanınması talebinin de Eide- Kocias görüşmesinde ele alındığını, Yunanistan’ın böyle bir şeyin benimsenmesini kesinlikle reddederken Eide’nin bu konunun “düzeyini düşürme girişiminde bulunduğunu” öne süren gazete, Eide’nin görüşmede “Türkiye-AB gümrük birliğiyle özgürlüklerin az çok geçerli olduğunu, sadece yerleşim özgürlüğünün açıkta kaldığını” söylediğini savundu.

Habere göre Eide, “4:1 oranına ve Talat-Hristofyas uzlaşısına atıfta bulundu.

Gazete, Kocias’ın ise “Cenevre’deki konferanstaki çıkmazın sorumluluğunun Yunanistan’a yüklenme çabasından duydukları memnuniyetsizliği” dile getirdiğini aktardı.

Haberde, görüşme sonrasında Eide’nin yaptığı açıklama ve Kocias’ın daha öncesinde “Alfa” kanalına yaptığı açıklamalar da yer aldı.



“Cenevre’deki bazı gelişmeler şansızlık

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Güvenlik Konusunda Masaya Fikirler Sundular – Fikirler Var” başlıkları altında verirken Eide ve Kocias’ın üç saati aşan bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmenin Cenevre konferansının prosedürünün ele alınmasından ötürü uzun sürdüğünü yazdı.

Gazete, Kocias’ın Eide’ye, bir önceki konferansın uzunluğu konusunda eleştiriler yönelttiğini, bu sebepten ötürü Türkiye’nin konferanstan çekilme bahanesi bulduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Eide ise, “Cenevre’deki bazı gelişmelerin şansızlık olduğu” yanıtını vermekle yetindi.

Gazete, haberinin devamında Eide’nin görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kocias’la “yeni güvenlik çerçevesine ilişkin fikirler teatisinde bulunduklarını” söylediğini belirtti ve Eide’nin açıklamasına ayrıntılı şekilde yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar: Alithia: “Kocias: ‘İyi Uzlaşılara Evet Deriz’ – Kocias ve Eide Konferansı Görüştü”.

Haravgi: “Kocas: ‘Asker ve Garantilerin Olduğu Bir Çözüme Hayır’”.