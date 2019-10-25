Tavan akıttı, hastane suya battı

YENİDÜZEN

Kapasitesinin yetersizliği ve miadını doldurduğuna ilişkin bazı söylemlerle gündeme gelen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ilk yağmurlara teslim oldu…

Hastane girişinde ve poliklinikte bazı noktalarda tavan akıttı, zemin suya battı. Tedbir olarak ise hastane çarşafları yere serilerek, ‘Kaygan zemin’ tabelası kondu.

Vatandaşın kayarak düşmesini önlemek için ıslak olan bölüm geçişe kapatıldı, ‘Kaygan zemin’ ile önlem alındı.

Hastanenin uzun zamandır bu sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, giriş bölümü ve Poliklinik noktasında bu şekilde sorun yaşandığını belirtti.

Özyılkan, “Uzun zamandır bu sorunlar var. Çatıda izolasyon gereken yerler var, teklif aldık, bekliyoruz.” dedi.

Bazı elektronik cihazların arıza yaptığına ilişkin iddiaları da yanıtlayan Özyılkan, “Tek bir aletin bozulduğuna dair bana bilgi geldi, bunun dışında arıza yapan elektronik cihazlar bilgime gelmedi.” dedi.

Hasta ve çalışanların mağduriyetine ilişkin ise Özyılkan, işlerin aksamadığını belirtti.