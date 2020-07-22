Tatlısu’nun ilk eczanesini açtı…

DİLA ŞİMŞEK

Arkan Adışanlı, Girne Tepebaşı’nda yaşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin eczacılık fakültesinden mezun olan Adışanlı, üç senedir eczacılık yapıyor. Girne’de Karakum’da açtığı eczanesini, Tatlısu’ya taşıyan Adışanlı, köyün ilk ve tek eczanesini bölge halkıyla buluşturdu.

Genç yaşta mesleğinde güzel adımlar atan Adışanlı, yaptığı işe olan sevgisini de dile getiriyor.

Babası da 30 yıl ecza deposunda çalıştı, oğlunu teşvik etti…

Adışanlı, “Mesleğimi 30 yılı aşkındır ecza deposunda çalışan babamın teşvikiyle keşfettim. Lise yıllarımdan itibaren hedefim hep eczacı olmak yönündeydi. Mesleğimizin içinde bulunduğu zor durumda en büyük dileğim eczacılık eğitimi için kota konulması, devletimizin eczacı istihdamı yapması ve istihdam edilen eczacıların hak ettiği gelirin sağlanmasıdır. Bunlar olmadığı takdirde mesleğimizin bir geleceği olmayacağını düşünüyorum” diye konuşuyor.

Mesleğinin yanı sıra, 10 senedir şarkı söylediğini ve gitar çaldığını belirten Adışanlı, bunları hobi olarak yapsa da kendisini geliştirebilme ve sevdiği alanlara daha fazla zaman yaratabilmeyi istediğini dile getiriyor.