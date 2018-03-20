Tatlısu’da tarımsal ilaç deposu mühürlendi

Tatlısu’da ruhsatı olmadan tarımsal ilaç satan bir depo mühürlendi.

Daireden yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“64/1987 sayılı Tarımsal İlaçların Denetimi Hakkında Yasa’nın 15. ve 36. maddelerine istinaden insan ve hayvan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri de gözönünde bulundurularak Tatlısu Adem Yavuz Sokak 22 numaralı depoda tarımsal ilaç satış yeri ruhsatı olmadan tarımsal ilaç bulunduran Adil Savaş’ın deposu Tarım Dairesi müfettişlerince Tatlısu polisi ve Belediye gözetiminde mühürlenmiştir. Konu ile ilgili yasal mevzuat devam etmektedir.”