Tatlısu'da sahil temzilendi

St. Hilarion Rotaract Kulübü, “21 Eylül Dünya Temizlik Günü” adına 22 Eylül pazar günü Tatlısu da atıkların ve çöplerin bulunduğu bir sahili temizledi. Kulüp üyelerine üst kulüpleri olan St. Hilarion Rotary Kulübü ve halktan da destek vardı.

Bu tarz etkinliklerin sürekli olması için de gayret gösterileceğini dile getiren kulüp üyeleri, farkındalığın arttırılması ve çevremizi temiz tutma alışkanlıklarının arttırılması için örnek olmayı amaçladıklarını dile getirdiler.