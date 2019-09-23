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Tatlısu'da sahil temzilendi

Tatlısu'da sahil temzilendi

St. Hilarion Rotaract Kulübü, dün Tatlısu da  atıkların ve çöplerin bulunduğu bir sahili temizledi.

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St. Hilarion Rotaract Kulübü, “21 Eylül Dünya Temizlik Günü” adına  22 Eylül pazar günü Tatlısu da  atıkların ve çöplerin bulunduğu bir sahili temizledi. Kulüp üyelerine üst kulüpleri olan St. Hilarion Rotary Kulübü ve halktan da destek  vardı.

Bu tarz etkinliklerin sürekli olması için de gayret gösterileceğini dile getiren kulüp üyeleri, farkındalığın arttırılması ve çevremizi temiz tutma alışkanlıklarının arttırılması için örnek olmayı amaçladıklarını dile getirdiler.

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