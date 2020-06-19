Tatlısu’da engelliler için bungalov

Tatlısu Belediyesine bağlı Zambak Tatil Köyünde yapılan tadilat ile iki adet bungalov engellilerin tamamen kullanımına uygun hale getirilerek hizmete sunuldu. Tatlısu Belediyesi bünyesinde denize girebilmek için rampası bulunan Zambak Tatil Köyünde engellilerin de özgürce tatil yapmasına imkân yaratılması büyük takdir topladı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, yaşanan gelişmeyi sosyal medya paylaşımından duyurarak Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a teşekkür etti.

Kibrit, paylaşımında şunları ifade etti:

“HELAL OLSUN!!

Tatlısu Belediyesine bağlı Zambak Tatil Köyünde derneğimizin girişimleri ve değerli başkanım Hayri Orcan ile ekibinin vizyon ve herkesi kucaklama çalışmalarının ürünü olarak iki adet bungalof engellilerin de tamamen kullanımına uygun hale getirilip hizmete sunulmuştur. Denize girebilmek için de rampası bulunan tatil köyünde engellilerimiz de özgürce tatil yapma imkanına kavuşmuş oldular. Derneğimizle Belediye arasında planlanan protokolle de üyelerimiz tesisten yararlanırken belli bir de indirimden yararlanabileceklerdir. Bu anlamlı dönüşüm için emeği geçen herkesi yürekten kutlarım. Diğer tatil merkezlerine de Örnek olması dileklerimle.”