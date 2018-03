Tatlısız yapamayanlardan mısınız

Dilara Topcan

Yoksa siz de her gününüzü mutlaka tatlandıranlardan mısınız? Tabii ki mecazi anlamda her gününüzü hatta her anınızı tatlandırın ama realitedeki tatlılarla değil tabii...

Peki bu tatlısız yapamayan hallerimiz acaba bir alışkanlıktan mı yoksa vücut sistemimizle ilgili bir problemden mi ötürü kaynaklanıyor dersiniz? Ya da her seferinde ruhumuz ve zihnimizin esiri mi oluyoruz yoksa?

SÖZ KONUSU ‘HİPOGLİSEMİ’ OLABİLİR

Eğer aşırı bir tatlı tüketim isteği içerisine giriyor ve vücudunuzda hissettiğiniz farklı bir reaksiyondan ötürü tatlı krizleri yaşıyorsanız bu durumu daha fazla geciktirmeden derhal bir hekime başvurmalısınız. Kısaca ‘düşük kan şekeri’ olarak tanımlanan hipoglisemi neticesinde de aşırı tatlı tüketme ihtiyacı içerisine girmek mümkün. Eğer bu tarz bir rahatsızlık söz konusu ise bir an önce farkedilmeli ve gerekli önlemler gecikmeden alınmalıdır. Aksi takdirde çok daha farklı sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalabilirsiniz.

ÖZELLİKLE AKŞAM YEMEĞİ SONRASI ‘TATLICILARINDANSANIZ’…

Akşam yemeği sonrasında sürekli olarak tok olmanıza rağmen tatlı tüketmek istiyorsanız gün içerisinde ne kadar dengeli ve sağlıklı beslendiğinizi sorgulamalısınız. Özellikle ara öğün yapmamak ve gün içerisinde dengesiz beslenmek akşamleyin tatlı tüketme isteğiyle sonuçlanabiliyor. Eğer sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenip beslenmediğiniz konusunda da emin olamıyorsanız mutlaka bir diyetisyene başvurmalı ve gereken desteği almalısınız.

PEKİ YA ‘BARİ AĞZIMIZ TATLANSIN’ DİYE TATLI TÜKETENLER?

Mutsuzluk, huzursuzluk ve diğer çeşitli olumsuz duygu durumları neticesinde de tatlı tüketimine yönelebiliyoruz. Bu noktada tatlıların yalnızca kısa süreli ve gerçek olmayan bir mutluluk hissi vereceğinin farkında olmak gerekiyor. Dolayısıyla negatif duygu durumlarından çıkabilmek adına daha farklı ve sağlıklı aktivitelerle uğraşmayı seçmemiz pek tabii en doğrusu olacaktır (spor yapmak, sanatsal faaliyetlerle uğraşmak, kitap okumak gibi)… Günün sonunda kısa süreli ve yalancı mutluluklar için tükettiğimiz akşam tatlıları, göbek, bacak ve kalça yağlarıyla bize geri dönerek mutsuzluğumuzu iki katına da çıkarabilir, unutmayalım…

TATLISIZ ‘YAPAMAMAYA’ YOL AÇAN 6 SEBEP

1)Gün içerisindeki ara öğünleri dengeli ve sağlıklı bir şekilde yapmamak…

2)Glisemik indeksi yüksek olan yiyeceklerle beslenmek…

3)Vücutta olabilecek hipoglisemi gibi herhangi bir sağlık problemi…

4)Duygusal açlık yaşıyor olmak ve özellikle mutsuz anlarda besin tüketimine yönelmek (bu anlarda tatlılar en fazla tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor).

5)Gün içerisinde yeterli su tüketmemek… Vücudun susuz olması açlıkla ve özellikle de tatlı isteğiyle karıştırılabiliyor…

6)Beslenme programında yeterince protein ve posa bulundurmamak…

Hepimiz için sağlık ve mutluluklarla dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…