Tatlıses Limasol Bankası’nı ziyaret etti
Limasol Bankası, Türkiye’nin önemli ses sanatçılarından İbrahim Tatlıses’i ağırladı.
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Limasol Bankası, Türkiye’nin önemli ses sanatçılarından İbrahim Tatlıses’i ağırladı.
Limasol Türk Kooperatif Bankası (LTKB) Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu ve Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile anı fotoğrafı çektiren Tatlıses, Limasol Türk Kooperatif Bankasının 80. Yılını kutlayarak, Banka hizmetleri hakkında bilgi aldı.
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