Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısının ardından tatile girecek olmasını eleştirdi.

Gürcafer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, halkın Meclis’e en çok ihtiyaç duyduğu dönemde Meclis’in tatile girmesinin halkla alay etmek olduğunu iddia etti.

Olağan dışı bir dönem yaşandığını kaydeden Gürcafer, ülkede yasama ve denetim faaliyetlerinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Meclis’in tatil edilmesinden hem iktidar hem de muhalefeti sorumlu tutan Gürcafer, “Siz tatil yaparken ekonomi dibe vurabilir, on binlerce insanımız işsiz kalabilir... Tatilden sonra çözeriz mi diyeceksiniz?” diye sordu.

Vekilleri mevzuatın arkasına saklanmakla suçlayan Gürcafer, “Her krizde aynı mazeretle karşılaşıyoruz. Mevzuat... Peki, mevzuatı değiştirmemeniz için sizi tutan mı var? Hem iktidar hem muhalefet bu konuda aynı fikirdeyse ve yine de olmuyorsa samimi değilsiniz demektir” dedi.