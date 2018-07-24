Bozulmamış doğası ile eşsiz bir tatil imkanı sunan Kalkan, Türkiye’nin en nadide tatil beldelerinden biri. Özellikle kalabalıktan uzak olması ve tamamen bakir bir doğaya sahip olması nedeniyle ilgi çeken bu belde, sadece yerli turistlerin değil, yabancı turistlerin de gözdesi.

Antalya Kalkan Hakkında

Tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu beldede, hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada bulmak mümkün. Yemyeşil bir orman ve turkuaz kumsalları ile her ülkeden turist çeken Kalkan’a en çok ilgi gösteren ülke İngiltere. Kalkan bölgesinde bulunan turistlerin büyük bir kısmı İngiltere’den gelmekte.

Hem yaz mevsiminde hem de kış aylarında tatilcilerin gözdesi olan Kalkan’da çok fazla otel bulunmuyor. Tamamen korunmuş bir doğaya ve denize sahip bu bölgede tatil yapmanın en güzel yolu villa kiralamak.

Kalkan’da Özel Havuzlu Villada Tatil

Romantizm ve huzur dolu bir tatil yapma imkanı sunan kiralık Kalkan villaları, hem balayı çiftleri hem de kalabalık gruplar için huzurlu bir tatil sağlıyor. Hem doğası ile ünlü hem de etrafındaki tarihi mekanlar ile tanınan Kalkan’da, hellovillam.com/kalkan-kiralik-villa adresini ziyaret ederek HelloVillam güvencesi ile her şeyiyle size ait olan bir villa kiralayabilir, doğanın ve tarihin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Dalaman ve Antalya havaalanlarına yakın konumda bulunan Kalkan, Dalaman havaalanına yaklaşık olarak 130 kilometre uzaklıkta. Havaalanından araç kiralayarak veya taksi ile Kalkan’a ulaşarak, tatilinize kısa sürede ulaşma imkanınız bulunuyor.

Hellovillam tarafından kiralanan Kalkan villaları, her anı güzel bir tatil geçirmeniz için gereken tüm özelliklere sahip. Misafirlerin memnuniyeti ön planda tutularak tasarlanan villalar arasında, gerek konuk kapasitesi, gerekse jakuzi, kapalı havuz gibi farklı seçeneklere sahip villa alternatifleri yer alıyor.

Farklı ve romantik bir tatil imkanı sunan Kalkan, tüm güzellikleri ile misafirlerini bekliyor. Yalnızca birkaç tık ile, HelloVillam güvencesi altında Antalya Kalkan bölgesinde villa kiralayabilir, muhteşem bir tatil için valizinizi toplamaya başlayabilirsiniz!