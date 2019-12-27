TATİL KÖYÜNDE YANGIN: 1 ÖLÜ

09.50 Henüz sebebi tespit edilemeyen yangını, odasında olan bir kişinin çıkardığı iddia ediliyor.

Yangında 10’a yakın kişinin etkilendiği belirtilirken, 1 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi az önce netleşti.

Otele çok sayıda itfaiye ve belediye tankerleri ile müdahale ediliyor. Söndürme soğutma çalışmaları sürüyor.

Patlama riskine karşın bölge güvenliği sağlandı.

Ekipler, herhangi bir patlamaya karşın bölgeyi de boşaltmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Lapta bölgesindeki tüm otellerin yan yana bulunduğu kalabalık caddede büyük bir endişe hakim.

Bölgede endişeli ve panik halinde yerli ve yabancı turistlerin olduğu görülürken, karmaşa içinde kendini dışarıya atan otel müşterilerinin hafif yaralar aldığı, ciddi bir yaralanma olmadığı gözlemlendi. İlk anlarda dumandan etkilenen bazı otel misafirleri olduğu da göze çarptı.

Lapta Belediyesi’nin Halk Sağlığı ekipleri de yardım için bölgeye gitti.

09.38 LA Holiday Village'de çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre otel müşterisi olan bir şahıs yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

09.00 Lapta'da faaliyet gösteren LA Holiday Village'de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekipleri ile otel çalışanları müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Otel müşteri ve çalışanları tahliye ediliyor.

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FOTOĞRAFLAR MELTEM SONAY