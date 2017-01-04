Hüseyin KIRAL

2016 – 2017 Futbol sezonunun ilk yarısının sona ermesi ile birlikte kısa süreli tatil yapan kulüpler, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Önceki gün başlayan ara transfer döneminde de takımlar eksik gördükleri yerlere gerekli yerli veya yabancı oyuncu transferi yapmak için çalışmalarına hız verirken, kamp tarihlerine kadar transfer işlemlerini de tamamlamak istiyorlar. Süper Lig’de şu an bulunduğu yerden daha yukarılara çıkmak için ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden adamızda başlayan kulüplerden Gençler Birliği, Lefke, Küçük Kaymaklı, Baf Ülkü Yurdu ve Yalova takımları Girne bölgesini tercih etti. Binatlı, Değirmenlik ve Gençlik Gücü kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Mormenekşe takımı dünden itibaren Mağusa böglesinde Salamis’ te beş günlük kampa başladı. Dumlupınar’da ise yurt dışı arayışları devam ediyor.

Lider Yenicami, Antalya’da hazırlanacak

2016-2017 futbol sezonunun ilk devresini bir mağlubiyet, iki beraberlikle 38 puanda tamamlayan ve en yakın rakibine dokuz puan farkı açan lider Yenicami ikinci yarıya Antalya’da hazırlanacak. 9-15 Ocak 2017 tarihleri arasında çalışmalarını günde iki idman olarak sürdürecek olan Yenicami, transfer olarak da sadece eski futbolcusu İbrahim Çıdamlı’yı yeniden takıma katarak yaptı. Yenicami Antalya’da maç yapmayı planlamazken hazırlık maçlarını adada yapma planı yapıyor.

Doğan her yıl olduğu gibi yine Antalya yolcusu

Süper Lig’de ilk devre itibarı ile oynanmamış bir maçı bulunan ve bu karşılaşmayı kazandığı takdirde ligde ikinci sıraya yerleşecek olan Doğan Türk Birliği geçmiş sezonlarda olduğu gibi yine ikinci devreye Antalya’da hazırlanacak. Girne ekibi 9-14 Ocak 2017 tarihleri arasında ikinci yarıya yapacağı kamp çalışması ile hazırlanırken, diğer yandan 21 Ocak’ta oynayacağı Gençlik Gücü maçına da hazırlanmış olacak.

Cihangir ile Türk Ocağı’da Antalya yolcusu

Süper Lig’in güçlü takımlarından Cihangir ile Türk Ocağı’da Antalya’ya gidecek olan takımlardan. Cihangir’de yönetim ve teknik heyet takımın performansından oldukça memnun olduğunu vurgularken, transfer için sadece eski oyuncuları Turgut Kaan Çoban’ı geri döndürmek için uğraş verdikleri belirtildi. Cihangir’de 9-14 Ocak tarihleri arasında Antalya’da olacak. Aynı tarihler içinde Antalya’da bulunacak bir diğer takım ise ilk yarıya istediği gibi başlamasa da Mehmet Bolkan’la birlikte ligin dördüncü haftasından sonra iyi bir çıkış yakalayan Türk Ocağı takımıda hazırlanacak. Türk Ocağı takımında ilk hedef Kıbrıs Kupası’nı kazanmak, sonra da ligi en iyi yerde tamamlamak olduğu açıklandı.

Gençler Girne’de olacak

Geçtiğimiz sezonun devamı niteliğinde yeni sezona başlayan Gençler Birliği’nde başkan ve yönetim ilk devrede takımının oynadığı oyundan ve ortaya koydukları mücadeleden memnun olduklarını, yerli oyuncu olarak transfer düşünmediklerini ancak yabancı oyuncularda değişikliğe gidecekleri belirtildi. İkinci yarı hazırlıklarına Cumartesi gününden itibaren Malpas Hotel’de kamp çalışması ile başlayacak olan Gençler Birliği, ligde daha yukarılara ve kupada da final oynama peşinde.

Güzelyurt takımları adada hazırlanacak

Adanın batısında bulunan Güzelyurt ve Lefke bölgesi takımları ikinci yarı hazırlıklarına adada kalarak devam ediyorlar. Mehmet Solkanat’la nezaretinde Lefke Cuma günü başlayacak olan ikinci yarı hazırlıklarına 16 Ocak’ta Girne’de beş günlük kamp programı şeklinde devam edecek.

Binaltlı ise transferde yabancı oyuncu olarak John Bello’yu geri getirmeye çalışırken, ikinci yarı çalışmalarına kendi tesislerinde Cuma gününden itibaren devam edecek.

Baf Ülkü Yurdu takımı da bugünden itibaren ikinci yarı hazırlıklarına kendi tesislerinde başlarken 9-14 Ocak tarihleri arasında da Malpas Hotel’de yapacağı kampla günde çift idman olarak çalışmalarına hız verecek.

Bir diğer Güzelyurt bölgesi takımlarından olan Yalova’da yönetim takımın ilk devrede topladığı puanlardan memnun oldukları, ancak daha iyi yerlere gelmek için ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalar yaptıklarını bu nedenle bugünden itibaren Girne Grand Pasha Hotel’de beş günlük kamp çalışması yapmak üzere yerleşecekleri belirtildi.

Dumlupınar’da arayış sürüyor

Uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig’de mücadele eden Mağusa takımlarından Dumlupınar’da Kenan Özer ‘in ayrılmasından doğan boşluğu nasıl doldurulacağı düşünülürken, takıma yerli ve yabancı oyuncular transfer edileceği öğrenildi. Kamp için henüz tarih ve yer belli olmamakla birlikte yurt dışında uygun yer bulunduğu takdirde kampın yurt dışında gerçekleşmesi için de yoğun çalışma sürüyor.

Mormenekşe, Salamis’te önce moral, sonra adam arıyor

Sezonun en kötü performansını geçiren Mormenekşe, Hüseyin Cantürk ile devam ettiği çalışmalarına Salamis’te bugünden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar çalışmalara devam edecek. İkinci devre için önce moral bulmaya çalışan Mormenekşe, bunun yanında takıma güç katacak yerli ve yabancı oyuncular da katmak için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Gençlik Gücü, Lefkoşa’da kalıyor

Yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Lefkoşa’nın köklü takımlarından Gençlik Gücü, bu ligde kalmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İkinci yarıya, ilk devreden kalan maç olan Doğan Türk Birliği maçı ile başlayacak. 21 Ocak 2017’de oynanacak olan karşılaşma için çalışmalar sürerken bu çalışmaları Lefkoşa’da sürdürmeyi devam edecek. İkinci yarı için takıma yerli oyuncu olarak Yenicami’den Hascan’ı katan Gençlik Gücü’nde şu an için yabancı bir forvet oyuncu arayışları devam ediyor.