İstanbul’a günübirlik ziyarette bulunan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi…

Görüşmede TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.

Görüşme Kıbrıs saatiyle 16.45 sıralarında tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Tatar ve beraberindeki heyet saat 19.30’da İstanbul’dan hareket ederek kuzey Kıbrıs'a dönecek..

Tatar YENİDÜZEN'e konuştu: Ekonomiyi görüştük

İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başbakan Ersin Tatar YENİDÜZEN’e konuştu, görüşmenin "olumlu" geçtiğini söyledi.

Daha fazla ekonomik konuları görüştüklerini belirten Başbakan Tatar 2019 yılına ait 170-180 milyon TL'nin serbest bırakılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kıbrıs sorununun gündeme gelmediğini ifade eden Tatar "Daha fazla alt yapı konularını görüştük. Yolların yapımı ve tamiri konusunda destek istedik. Olumlu baktılar" dedi.

YENİDÜZEN'in "Hangi konular görüşüldü? TC Dışişleri Bakanı Çavuçoğlu da katıldı, Kıbrıs sorunu da gündeme geldi mi?" sorusuna cevaben Tatar "Ekonomi, protokol görüşmeleri, altyapı konularını konuştuk. Kıbrıs konusu ve diğer konular konuşulmadı" dedi.