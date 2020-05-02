Tatar’ın videosunu paylaşanlara tutuklama

Başbakan Ersin Tatar’ın özel bir telefon konuşmasının sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada videoyu paylaşan İS.G. ve A.E. tutukladığı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

1.5.2020 tarihinde, Türkiye'de sakin Z.K'nin, KKTC Başbakanı Sayın Ersin TATAR ile telefoniyen yaptığı özel bir görüşmeyi, izinsiz olarak kayıt altına aldıktan sonra KKTC'de sakin arkadaşı I.S.G. (E-43) ile paylaştığı, I.S.G'nin de aynı kaydı A.E. (E-43) paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında I.S.G. ve A.E. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.