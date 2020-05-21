Kıbrıs adasını bölen yeşil hat çizgisinden geçişlerin yeniden başlaması için adanın iki yanında bir hareketlilik yaşanıyor.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan gazeteler haziran ayının ilk on günü içerisinde, bu konuda bir karar alınabileceğini yazdı.

Politis gazetesine göre Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum liderlikleri arasında ‘anlaşmazlık’ tehlikesi var, böylesi bir senaryoda geçişlerin yeniden başlaması daha da uzayabilir.

Özellikle, Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamaları sonrasında ‘yöntem’ konusunda yaşanacak sıkıntının, geçişlerle ilgili kararı da geciktirme ihtimali üzerinde duruluyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk adım olarak Ledra Palace, Ay Demet (Metehan), Akyar, Beyarmudu ve Yeşilırmak (Pirgo) üzerindeki ‘karantina’ uygulamasını sonlandırması bekleniyor.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Bilim Kurulu ile toplantı yaptığını, ancak, geçişlerle ilgili konunun derinlemesine tartışılmadığını gündeme getiren Politis gazetesi; uzman Leondios Kostrikkis’in, kuzeydeki epidemiyolojik verileri öğrenmenin tek yolunun, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıs Türk tarafına bilimsel sorular yöneltmek olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi “Yeni İmaj Oyunları” başlığını atarken, Ersin Tatar’ın tavrının “siyasi” olduğunu yazdı ve bu durumun, geçişlerin yeniden başlamasını geciktirebileceği üzerinde durdu.

Havaalanları için 9 Haziran gündemi

Havalimanlarının 9 Haziran’da açılması konusunda görüş birliği bulunan güneyde net tarih cuma toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak.

Fileleftheros gazetesi, Nikos Anastasiadis’in dün, Bilim Kurulu ile bir araya gelerek, toplam 20 ülkenin epidemiyolojik görüntüye göre kategorize edilmesini ve bu ülkelerden güneye gidecek turistler için somut tedbirler belirlenmesini istediğini yazdı.

Gazete, Larnaka ve Baf havalimanlarının 9 Haziran’da çalışmaya, turistlerin de 20 Haziran’dan itibaren gelmeye başlaması konusunda hemfikir olunduğunu; ancak nihai kararın yarınki toplantıda verileceğini kaydetti.

9 Haziran itibarıyla ticari maksatlı uçuşlara izin verileceğini de belirten gazete, bazı bilgilere göre charter seferlerle güneye giden yolculara uygulanan zorunlu karantinanın da sona erdirilmesinin düşünüldüğünü yazdı.

Öte yandan Politis ve Alithia gazetesi de, turistlerin gelmeye başlayacağı tarihin 15 Haziran olabileceğini yazdı.