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Tatar'dan yardım sözü

Tatar'dan yardım sözü

 Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Surlar içi bölgesinde bu sabah yanan evin sakinlerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve yardım için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti. 

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 Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Surlar içi bölgesinde bu sabah yanan evin sakinlerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve yardım için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti. 
Başbakan Ersin Tatar, kış aylarında özellikle soba konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, bu tür olaylardan ders çıkarmak gerektiğini söyledi. 

Başarır ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Başbakan Tatar, ellerinden gelen neyse yapılacağını söyledi. 
Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının sıkıntılı günlerde bir birinin yanında olduğunu, devletin de mağdurların yanında olduğunu, olmaya devam ettiğini dile getirdi. 

Yangın bugün sabah Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim Başarır’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içerisinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu çıkmıştı. 
Yangında 17 yaşındaki Alperen Başarır (E-17) yaralanmıştı. 

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