Tatar’dan tepki çeken paylaşım

Füze mi? Neler oluyor?

Akıncı: Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Barışın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor