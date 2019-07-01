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Tatar’dan tepki çeken paylaşım

Tatar’dan tepki çeken paylaşım

Taşkent ve Dikmen’e düşen cisimle ilgili incelemeler sürerken, Başbakan Ersin Tatar’ın sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

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Taşkent ve Dikmen’e düşen cisimle ilgili incelemeler sürerken, Başbakan Ersin Tatar’ın sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Tatar, kişisel facebook hesabından ‘günaydın’ mesajıyla birlikte bahçesinde çektiği fotoğrafları paylaştı. Paylaşımın altına birçok vatandaş tepki çeken yorum yaptı.

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