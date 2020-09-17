Tatar’dan Özersay’a koalisyon tehdidi

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Cumhurbaşkanı Adayı, Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını ve hükümet ortağının da “hükümetin sağlığı için” kendisini destekleyeceğini kaydetti.

Tatar, Bağımsız aday Kudret Özersay’ın da ikinci tura kalması halinde, kendisinin de Özersay’ı destekleyeceğini belirterek, “Farklı bir durum ortaya çıkarsa bu iş çatlar. Evlilik çatırdar diyorum, bu kadar da net söylüyorum. Kendisine söyledim, günü geldiğinde göreceğiz. Hükümetin devamını bu etkiler” şeklinde konuştu.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bir Webtv’de soruları yanıtladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “seçildiğinde 3 ay içinde Kıbrıs meselesini çözeceğim” dediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Önemli tavizler de verdi ama çözemedi. Kimsenin bilgisi yokken Rum tarafına Güzelyut’u da içeren bir harita sundu. Sıfır asker seviyesine geldi. Oysa bizim halkımız Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmez. Karşılığında dönüşümlü başkanlığı, yönetime etkin katılımı bile alamadık.”

Başbakan Tatar, “Sayın Akıncı’nın çözüm vizyonu bitti mi?” sorusuna karşılık ise şunları söyledi:

“O çözüm vizyonu, bizim çözüm modeli olmamalıdır artık. Halkımız konuyu iyi anlamalıdır. Bu saatten sonra egemen eşitlik temelinde bir anlaşma istememiz lazımdır. Bir de Türkiye’nin etkin fiili garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir.

Bizim Akıncı’dan farkımız var. Akıncı hala siyasi eşitlik adı altında, uniter bir yapıya bizi götürecek tehlikeli bir tutum içindedir. Oysa Rum Tarafı siyasi eşitliği bile kabul etmiyor. Onu bile kabul etmeyen adamla nasıl anlaşacaksın? Artık zaman yok. Kıbrıs Türkü’nü bir 5 yıl daha oyalamayalım ve dünyaya da bu mesajı verelim. Seçim de mesaj vermek için çok büyük bir fırsattır”

Salgının son durumuyla ilgili üzgün olduğunu belirten Tatar, aldıkları tedbirlerle KKTC’yi koruma altına aldıklarını ifade ederek, “Evet, bir süre kapattık, iç bulaşı önledik ama nereye kadar dayanabiliriz” dedi.

Tatar, ada ekonomilerinde belli sektörlerin ayakta durması gerektiğini, bu sektörlerin desteklenmemesi durumunda devletin gelirlerinin geriye gideceğini ve mükellefiyetlerini yerine getiremez bir duruma gelebileceğini belirtti.