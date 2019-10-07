Tatar’dan Erhürman ve CTP PM üyelerine tebrik
Başbakan Ersin Tatar Cumhuriyetçi Türk Partisi 27’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Tufan Erhürman’ı ve yeni seçilen parti meclisi üyelerini kutladı
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Başbakan Ersin Tatar Cumhuriyetçi Türk Partisi 27’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Tufan Erhürman’ı ve yeni seçilen parti meclisi üyelerini kutladı. Tatar sosyal medya paylaşımında “Cumhuriyetçi Türk Partisi 27’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Tufan Erhürman ile Parti Meclisi’ne girmeyi başaran herkesi candan kutlar başarılar dilerim. Bu ülke, bu Devlet hepimizindir. Görüş farklılıklarımız zenginliğimizdir” dedi.
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Etiketler : ersin tatar, ctp
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