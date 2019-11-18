Başbakan Ersin Tatar’dan ‘Egemen eşitlik’ vurgusu… Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye gelen Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmadığı ‘egemen eşitlik’ vurgusu yaptı.

Milletvekilleri ‘egemen eşitlikle ilgili açıklama’ istedi, Genel Kurul’da sesler de yükseldi.

“İsim vermeyim bazı partiler ‘garantörlükler tabu değildir’ diyerek garantörlükleri bile tartışmaya açtı” diyen Tatar, UBP’nin geçmişten bu yana garantörlük vurgusu yaptığını söyledi.

Tatar’ın ifadeleri devamla şöyle:

“Bizim partimiz bu konularda çok ciddi tartışmalar yapmıştır, bizim görüşümüze göre federal temelli bir çözümün mümkün olmadığıdır. Başka alternatifler de masada olmalıdır. Egemen eşitlik, 2 devlet temelli bir modeldir. Onun bunun insafına kalmamam lazımdır, Türkiye’nin garantörlüğünden de vazgeçmemem lazımdır”.