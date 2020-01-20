Tatar’dan Bankalara: Faizler neden inmiyor?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Halkın Partisi milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç’in sunduğu “Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi”nin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen ve tartışılan Yasa Önerisi’nin, ‘Ad-hoc’ Komite’de çalışılması gündeme geldi, komitenin kurulması oybirliği ile kabul edildi.

HP Milletvekili Mesut Genç söz alarak bankalardaki krediler konusundaki düzenlemelerin birçok hükümet döneminde gündeme geldiğini, çeşitli çalışmalar yapıldığını anlattı. Amacın ortaya daha düzgün bir çalışma koymak ve toplum yararı olduğunu, iyi niyetle çalışıldığını söyleyen Genç, ad hoc komite oluşturulması adına öneriyi geri çektiğini belirtti. Mesut Genç, vatandaş ile kurumlar arasında borç noktasında ciddi eksiklikler olduğunu, bunun giderilmesi gerektiğini dile getirerek, bu yasayla bankacılık adına reform yapma hedefinde olduklarını ifade etti.

Tüketici kredileri üzerinde değişken faiz olmasının ciddi mağduriyet yarattığını dile getiren Genç, esas amacın bunlara bir düzenleme getirmek olduğunu, ayrıca döviz cinsinden borçlanmanın da mağduriyet ve risk yarattığını kaydetti.

Yasanın ciddi bir reform yasası olduğunu belirten Genç, oy birliğiyle yasanın hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Tatar: Faizler çıkınca derhal çıkarken, indiğinde neden inmiyor?

Başbakan Ersin Tatar, 2012 yılından bu yana bu çalışmaların içerisinde olan bir Müsteşar olduğuna işaret etti, bankalara sordu: Faizler çıkınca derhal çıkarken, indiğinde neden inmiyor?

Başbakan Ersin Tatar, bu yasayı Maliye Bakanlığı döneminde çalıştıklarını söyleyerek, bu konuda ciddi birikim olduğunu, öneriyi desteklediklerini belirtti.

Tatar, yasanın ihtiyaç ve gereklilik olduğunu, tüketiciyi korumak istediklerini dile getirerek, değişken faizlerin sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Tatar, faizlerin düşmekte olduğunu söyleyerek, bunun vatandaşa yansıtılması gerektiğini belirtti. Tatar, yasaya yönelik “Borçlanan neyi borçlandığını bilecek” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Yasa Önerisi’nin oluşturulacak bir Ad-hoc Komite’de çalışılmasının iyi olacağı görüşünü de belirtti.

Borçluların günün sonunda bu düzenlemeyi beklediğini ifade eden Tatar, Başbakanlık Müsteşarı’nın kendisine ilettiği mesaja göre, bu konudaki görüşmeler ve çalışmaların başladığını aktardı. Başbakanlığın Müsteşar Ömer Köseoğlu başkanlığında konuyu takip ettiğini açıkladı.

Erhürman: “Ad- hoc Komite’de arzu edilen hızda ilerlemeyecek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bankalara yönelik ‘faizler neden düşmüyor’ sorusunun, muhalefette olsaydı anlamlı olabileceğine işaret ederken, Merkez Bankası be Bankalar Birliği ile görüşülerek bir Yasa Tasarısı gelmesi gerektiğini belirtti.

Bu çalışmanın Ad-hoc Komite’de arzu edilen hızda ilerleyemeyeceğini ve uzun zaman alacağını kaydeden Erhürman, böyle bir yasa tasarısının Hükümet tarafından iyice çalışıp gelmesi gerekliliğine değindi.

Ad- hoc Komite kurulmasına onay vereceklerini ve katkı da koyacaklarını belirten Erhürman, şu andaki somut önerinin geçmişte yapılan çalışmalara yönelik bir taslak olduğuna da işaret etti.

Ülkenin genelini ilgilendiren bu konuda, doğru hesaplarla, makul bir sonuca ulaşma temennisini de belirten Erhürman, bu konuda Başbakanlığa büyük görev düştüğünün altını çizdi.

Ad-hoc Komite’de bu önerisinin yanı sıra birçok taslağın da birlikte çalışılması beklentisini belirtti.

Özyiğit: “Tüketicilerin de görüşü alınmalı… AD-HOC Komite kurulmasını destekliyoruz”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konunun en çok tartışılanlar arasında olduğunu söyleyerek, bankacıların değil tüketicilerin de görüşlerinin alınacağı bir ad hoc komitede tartışılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, krediyi alanların mağdur olmayacağı şekilde bir düzenleme yapılması istediklerini, ad-hoc komite kurulmasını desteklediklerini kaydetti.