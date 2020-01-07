Başbakan Tatar Bankalar Birliği'nden "faiz indirimi" istedi, mevduatlara dikkat çekti: KKTC’nin bütçesi 8,8 milyar TL, bankalardaki birikim 30 milyar TL



Başbakan Ersin Tatar, “Bankalardaki tasarruf son aldığım bilgiye göre, 30 milyar TL’ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. KKTC’nin bütçesi 8,8 milyar TL’dir. Dolayısyla bütçenin 3 katından fazla bir tasarruf, bir birikim. Bu tasarruflar sizlere emanet. Sizlere emanet olduğu için Merkez Bankası’nın denetiminde bu kaynakların iyi yönetilmesi ve ekonomiye kaynaklar olarak sağlanması çok önemlidir” dedi.



BRT'ye göre Tatar, faizlerin düşmesinin ekonomiye dinamizm katacağını belirterek, bu yöndeki beklentilerini Bankalar birliğine iletti.

Tatar faizlerin düşmesinin iyi olduğunu, ancak beklentilerinin daha da düşmesi olduğunu söyledi.



Bankalardaki tasarrufun 30 milyar TL’ye yaklaştığını da kaydeden Tatar, bunun KKTC bütçesinin 3 katından fazla olduğunu belirterek, bu kaynakların iyi yönetilmesi gereğine dikkat çekti.

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ile Başbakanlık’ta toplantı gerçekleştirdi.

Bankacılık sektörünün ele alındığı toplantıda Başbakan Tatar, birliğe taleplerini iletti.

Başbakan Tatar konuşmasında, faizlerin düşmesinin iyi olduğunu, ancak beklentilerinin daha da düşmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk Lirası faizlerde yüzde 30’lardan 12-13’lere düşme olduğunu belirten Başbakan Tatar, şu an için faizlere müdahalelerinin söz konusu olmadığını, ancak bazı bankaların öncülük ederek, genel piyasa fazilerinin düşmesini beklediklerini söyledi.

Tatar, “Serbest piyasa ekonomisinde Merkez Bankası’nın belirlemesiyle kredi faizlerinde vatandaşa, yatırımcıya, iş insanaına yansıyacak şekilde bu faizlerde bir düşüş beklentisi içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gecikmeli olabilir, çeşitli sebeplerden dolayı ama tabi epey de zaman olmuştur bu faizler düşeli dolyasıyla yavaş yavaş bunun ekonomiye yansımasını bekliyorum” dedi.

Ekonominin içinde bulunduğu durumda, genel piyasa faizlerinin düşmesinin ekonomiye yansımasının iyi olacağını da kaydeden Başbakan Ersin Tatar, mevduat faizlerinin düştüğünü, dolayısıyla kredi faizlerinin de düşmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, “Dünyada bir takım krizlerden bahsediliyor. ABD ve İran arasındaki gerginlik, para hareketleri, altın fiyatlarının artması gibi bir takım gelişmeler oldu. Ama KKTC küçük bir ada ekonomisi olduğu için o kadar çalkantılardan etkilenmez. Çünkü şu kadar ihracat, şu kadar ithalat, şu kadar yatırım, öyle bir sıkıntımız yok . Biz kendi içimizde yapacağımız çalışmalarla, yönlendirmelerle hem iş dünyasına, hem vatandaşa, hem de yatırımcılara gerekli sinerjiyi verebilmek ve onlara yatırım cesaretini kamçılamak için bu çalışmaları hep birlikte yapmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Başbakan konuşmasında, mevduat sahiplerinin bankalardaki mevduatlarının korunmasını önemine de dikkat çekti.

Tatar, “Bankalardaki tasarruf son aldığım bilgiye göre, 30 milyar TL’ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. KKTC’nin bütçesi 8,8 milyar TL’dir. Dolayısyla bütçenin 3 katından fazla bir tasarruf, bir birikim. Bu tasarruflar sizlere emanet. Sizlere emanet olduğu için Merkez Bankası’nın denetiminde bu kaynakların iyi yönetilmesi ve ekonomiye kaynaklar olarak sağlanması çok önemlidir” dedi.

Başbakan Tatar, finans sektörü ile ilgili yasa tasarısının halen Cumhuriyet Meclisi’nde beklediğini de kaydederek tasarı üzerindeki çalışmaların en erken zamanda tamamlanması için ilgili komiteye talimat verdiğini kaydetti.