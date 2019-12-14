Tatar'a 2 günlük gezi için 3 bin Euro ‘yolluk’

Bakanlar Kurulu’ndan, Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin iki günlük Strazburg ziyareti için ‘yolluk ücreti’ olarak 3 bin Euro (günlük kur ile 19 bin 350 TL) ödeme yapılması yönünde karar çıkarıldı.

Söz konusu kararda Tatar’a kaç kişilik ‘heyetin’ eşlik ettiği yer almadı.

5 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin 27-28 Kasım tarihlerindeki Strazburg ziyareti” için 3 bin Euro avansın Başbakanlık 2019 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ‘Yurtdışı Geçici Görev Yollukları’ kaleminden karşılanmasına karar verildi.

Söz konusu kararda Tatar ve beraberindeki heyetin, 27-28 Kasım tarihleri arasında Strazburg’da bulundukları süre zarfında beliren harcamalarının karşılanması amacıyla 3 bin Euro’nun Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Okan Donangil adına verildiği belirtildi.