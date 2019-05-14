Tatar YENİDÜZEN'e konuştu: İlk görüşmem CTP ile

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bugün saat 12.30'da görüşmeye çağırdığı UBP Genel Başkanı Ersin Tatar YENİDÜZEN’e konuştu "Hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gidiyorum" dedi.

Bugün önce UBP MYK ardından da parti meclisini toplayacaklarını belirten Tatar, "Yarın ilk görüşmemi CTP ile yapacağım. Bu yönde randevu taleplerimizi ileteceğiz. Ardından HP ile görüşeceğiz" dedi.

Bugünkü UBP-PM'de hükümeti kurmakla ilgili yetkilendirileceğini kaydeden Tatar erken zamanda hükümeti kurmak için çalışacağını belirtti.