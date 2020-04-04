Tatar YENİDÜZEN’e açıkladı: Lapta-Alsancak’ta giriş çıkışlara polis kontrolü
YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Tatar Alsancak girişinde ve Lapta çıkışında anayolda polis kontrolü konulacağını söyledi. Tatar, bölgeye giriş çıkışları polis denetiminde olacağını ifade ederek bunun bir karantina olmadığını belirtti.
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Başbakan Ersin Tatar Alsancak ve Lapta bölgesinde yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Tatar "Alsancak girişinde ve Lapta çıkışında anayola polis kontrolü konulacağını" söyledi. Tatar, bölgeye giriş çıkışları polis denetiminde olacağını ifade ederek bunun bir karantina olmadığını belirtti.
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