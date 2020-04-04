Tatar YENİDÜZEN’e açıkladı: Lapta-Alsancak’ta giriş çıkışlara polis kontrolü

Başbakan Ersin Tatar Alsancak ve Lapta bölgesinde yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Tatar "Alsancak girişinde ve Lapta çıkışında anayola polis kontrolü konulacağını" söyledi. Tatar, bölgeye giriş çıkışları polis denetiminde olacağını ifade ederek bunun bir karantina olmadığını belirtti.