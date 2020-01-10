Tatar: “Yatırım ve hizmetler devam edecek”

Tatar İstanbul ziyaretiyle ilgili Ercan Havalimanı’nda basına açıklamalarda bulundu.

Tatar, Dolmabahçe ofisinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü ve KKTC-TC ilişkilerini, mali ve ekonomik konularve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri konuştuklarını belirtti.

Tatar, ziyaretin verimli geçtiğini ifade ederek Erdoğan’a, Oktay’a ve Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Tatar “Önemli olan KKTC’de hizmetlerin devamında, alt yapı ve reel sektör gibi bir takım beklentilerin yerine getirilmesi için onlardan aldığımız desteğin devamı noktasında bize verilen bir takım sözlerle, bir takım kaynak aktarımlarının KKTC’de önümüzdeki günlerde hareketlerine başlayacağını ve dolayısıyla bir takım yatırımların ve hizmetlerin devam edeceğini, burada açıklayabilirim” dedi.