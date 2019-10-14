Tatar, ülkücülerle…
Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen KKTC Devlet Bahçeli Eğitim Kampı’na katılarak, konferans verdi.
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Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen KKTC Devlet Bahçeli Eğitim Kampı’na katılarak, konferans verdi. Konferansın ardından Tatar ve ülkücüler kameralara böyle poz verdi. Yorumsuz yayınlıyoruz.
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Etiketler : ERSİN TATAR, ÜLCÜ OCAKLARI
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