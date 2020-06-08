Tatar: “Tefeciler denetlenmiyor, milyar milyar TL’lerden bahsediliyor”

Başbakan Ersin Tatar, mecliste yaptığı konuşmada tefecilerin (finans kuruluşlarının) Merkez Bankası denetiminde olmadığına dikkati çekerek “Ülkeyi yöneten bizler, o piyasada ne döndüğünü, ne faizler döndüğünü bilmiyoruz” dedi.

Finans piyasalarına ilişkin denetimi öngören bir yasa çalışması olduğuna işaret eden Tatar; “Tefeciler Merkez Bankası denetiminde değildir. Ülkeyi yöneten bizler, o piyasada ne döndüğünü, ne faizler döndüğünü bilmiyoruz. Finans piyasalarının KKTC ekonomisine yaptığı katkıların şeffaf olması gerekir” dedi.

Başbakan Tatar, şunları söyledi: “Bankaların ve Merkez Bankası’nın denetiminin dışında ne gibi hacimler olduğunu bilemiyor. Bu nedenle devlet planlama yapamıyor. Arzu edilen her şeyin şeffaf olması, denetim altında olması ve hacmin ne olduğunu, hangi koşullarda kredilendirmeler olduğunu mercek altına alacak bir denetleyebilecek bir duruma ihtiyaç vardır. Hazırlanan yasanın bu denetimi sağlayacak. Rakamlar tahmin edilenden daha büyüktür. Gelen bilgilere göre milyar milyar TL’lerden bahsediliyor. O nedenle bu piyasanın denetlenmesi ve kayıt altına alınması gerekiyor"

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplanan Genel Kurul’un gündeminde komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.