Tatar: “Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yoktur”

Gün boyu sosyal medya ve bazı haber sitelerinde hükümetin sokağa çıkma yasağı almaya hazırlandığına yönelik iddialara Başbakan Ersin Tatar açıklık getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tatar, hükümetin gündeminde böyle bir konu olmadığını ifade ederek, “sokağa çıkma yasağı diye bir şey yoktur” dedi.