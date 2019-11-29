Başbakan Ersin Tatar, “ülke yangın yeri” denilerek sorgulanan İngiltere ziyaretine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.



Sosyal medyadan kendisini eleştiren Kıbrıs Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Müsiad) Başkanı Okyay Sadıkoğlu’na bizzat yorumla yanıt veren Başbakan Ersin Tatar, “Sıkıntın ne Okyay” diye sordu.

“Sıkıntın ne Okyay? 100 binlerce vatandaşımız var burada”

Okyay Sadıkoğlu sosyal medya hesabından Başbakan Ersin Tatar’ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımında, “Sn. Başbakan, ülke yangın yeri sen Londra’da bir şeyleri ispatlama peşinde, hade ülkeye dön, şimdi şov zamanı değil...” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar ise bu paylaşımın altına, “Sıkıntın ne Okyay? 100 binlerce vatandaşımız var burada” diyerek yanıt verdi.

“Ülkede KIB-TEK krizi devam ederken, çocuklara tecavüz ve tacizler olurken, esnaf ve iş adamları faizlerle ve borçlarla uğraşırken işi şova dönüştürmeniz anlaşılır değildir”

Sadıkoğlu ise Tatar’a “Benim sıkıntım toplum adınadır sayın Başbakan. Ülkede KIB-TEK krizi devam ederken, çocuklara tecavüz ve tacizler olurken, esnaf ve iş adamları faizlerle ve borçlarla uğraşırken(örnekleri çoğaltabilirim),zat-ı aliniz birilerine cevap verircesine, işte ben İngiltere’ye girebiliyor ve tutuklanmıyorum dercesine işi şova dönüştürmeniz anlaşılır değildir” dedi.

