Başbakan Ersin Tatar, Meclis'te yaptığı konuşmada, yangın sonrası "caydırıcı cezaları gündeme almanın şart olduğunu" gündeme getirdi, “Tedbirleri artırmalıyız, elektrik direklerinin altındaki otların temizlenmesi gerekiyor, her yerde piknik olmaz, bu tecrübeden sonra bunu da düzenlemeliyiz” dedi.



“Yangın çok daha da kötü olabilirdi” diyen Başbakan Ersin Tatar, dünyanın en ileri ülkelerinde bile bunun olduğunu, aşırı rüzgarın yangının büyümesinde etkin rol oynadığını ifade etti.



Mesarya, Tepabaşı ve Kormacit’te aynı saatlerde yangın olduğunu belirten Tatar, “Sabotaj varsa bu da araştırılacaktır. Çünkü bu yönde de tereddüt vardır” dedi.





