Ulusal Birlik Partisi, (UBP) Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için Parti Meclisi'ni topladı, UBP Parti Meclisi, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı adayı olma kararını oybirliğiyle onaylandı. Karar MYK'nın tavsiye kararını parti meclisinin oy birliğiyle onaylaması ile resmileşti.

Tatar: "Ben UBP'nin adayıyım ve bundan gurur duyuyorum"

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Parti Meclisi'nin kararından sonra konuşma yaptı. Tatar; Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu'ndan sonra UBP'nin 3'üncü adayı olduğuna vurgu yaparak, "Ben UBP'nin adayıyım ve bundan gurur duyuyorum" dedi.

Tatar'ın yaptığı konuşma şu şekilde;

“Ben UBP adayıyım ve bundan gurur duyuyorum. KKTC için bu çok önemli bir yarın ve mücadele. Son yıllarda olan bazı önemli gelişmeler ve hazırlık aşamasındaki gelişme ve tartışmalar çerçevesinde bu kararın üretilmesinde halktaki beklentier doğrultunda benim aday olmam, başarılı olarak örgütsel yapımızın gücüyle en büyük beklentimizdir. Kıbrıs görüşmelerinde de eklonomik bağlamda da her türlü beklentileri yerine getireceğiz. Birlikte çalışıp mücadele vereceğiz ve en iyi oyla bu seçimi alacağız diye düşünüyorum. Mutlaka ama mutlaka bu seçimi kazanacağız. Halkın bizden büyük beklentileri vardır. Son yıllarda kilitlenip kalan bazı makamlar cesaretli adımlar atamadı. Son gelişmelerle bilikte, KKTC’nin daha emin ellerde, varlığımız ve refahımız için çalışıp, yeni gelecek için adım atıp, hep bilikte yürüyeceğiz. Kazamız mübarek olsun."

"Bir kez daha UBP’nin gücü ve bizden beklentirler için hep birlikte çalışacağız. Örgütlü yapımız bu seçimi en iyi şekilde kazanacağımızın göstergesidir. Tüm patililerime sesleniyorum: UBP olarak onların güven, cesaret ve desteği ile kazanacağız. Cumhurbaşkanı tüm halkın makamıdır, beklentiler ve umudumuzu yerine getiebilecek yeni bir anlayış, vizyon ve heyecanız. Dünya devletleri ile yeni stratej,ileriyle konumumuzu güçlendirip sesimizi dünyaya duyurabilmek için başarmalıyız."