Başbakan Ersin Tatar, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye geldi, imzalanan anlaşma çerçevesinde ‘akışı’ da gerçekleştireceklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, program içerisinde Kamu Maliyesi’ne bir katkı olduğunu, onun da Maliye’nin gelirlerindeki azalışa bağlı olduğunu kaydetti.

Hükümetin kendine göre bazı politikalar üreteceğini söyleyen Tatar, reel sektörü de tamamen dışlamadıklarını, reel sektöre yönelik de katkı ve çalışma yaptıklarını savundu.

Dünyada krizin başını alıp gittiğine işaret eden Başbakan Tatar, “Burada da bir sıkıntı var. Aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalara da bağlı o kadar da kötü durumda değiliz” dedi.

Yapının ayakta tutulması gerekliliğine işaret eden Başbakan Tatar, Türkiye’den gelecek desteğin önemine değindi.

Kalıcı tahribatların olmaması için bir mücadele söz konusu olduğunu söyleyen Başbakan ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

“Her hükümeti bağlayan bir anlaşma olmadığını siz de biliyorsunuz, siz geldiğinizde oturur konuşursunuz, değişirsiniz” diyen Tatar, son ana kadar sadece rakamın net olarak bilinmediğini, diğer hususların defalarca tartışıldığını ifade etti.

Olayın başka noktalara çekilmeye çalışıldığını savunan Tatar, başka niyet aranmaması gerektiğini, amacın projelerin hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

“Olayı germeye hiç gerek yoktur amaç KKTC’nin güçlenmesidir” diyen Tatar, halkın da dirayeti, özel sektörün de çabası ile bu sürecin atlatılacağı temennisini belirtti.

“Kapıların açılmasını biz de istiyoruz”

Kara geçiş noktalarının açılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Tatar, “Biz de kapıların açılmasını istiyoruz ama ortada bir risk varsa, bu riski ölçmemiz gerekiyor” dedi.

Uçuşların da Temmuz’da başlamasını planlandığını ifade eden Tatar, virüsün taşınmasına ilişkin önlemlerin alındığı zaman uçuşların da başlaması gerekliliğini belirtti.

Zaman zaman seslerin yükseldiği Genel Kurul’da Milletvekileri Ersin Tatar’a sorular da yöneltti.

Anlaşma ile ekonomiye bir güven geldiğini savunan Başbakan Tatar, bütçe açıklarının kontrol altına alınabilmesinin, hükümete de başka adımlar atma şansı vereceğini belirtti.

İki hastanenin tamamlanması için Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğini ifade eden Başbakan Tatar, bu saatten sonra yapılan borçlanmanın kalıcı yatırımlar için olacağını kaydetti.