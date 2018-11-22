Tatar: “Parti kaynaklarının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler var”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar partinin mali durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tatar geçmiş döneme ait yapılan araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak “Denetim raporlarının hazırlanması ile daha netleşecek olmakla birlikte, partimiz kaynaklarının bir kısmının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler, yapılan ilk incelemede ortaya çıkmıştır.” dedi.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti: “27-28 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan Ulusal Birlik Partisi, 21’nci Olağan Kurultayı sonrasında basında, partimizin mali konuları hakkında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır. Bazı basın organlarında yer alan partimizin hesaplarında 4 milyon TL’den fazla açık bulunduğu ve partimizin Yüksek Mahkeme tarafından bu konu ile ilgili olarak 100 bin TL para cezasına çarptırıldığı yönünde yer alan haberler tamamıyla asılsızdır. Öncelikle belirtmek isterim ki Partimizin Genel Başkanlığı’na talip olduğum ilk günden beri, KKTC’nin en köklü ve en büyük siyasi partisi konumundaki UBP’nin şeffaf, hesap verebilir, hukukun üstünlüğü temelinde ve demokratik bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini vurgulamaktayım Özelde UBP’ye gönül vermiş bütün üyelerimize ve genelde de bütün KKTC halkına karşı üstlenmeyi bir görev addettiğim bu sorumluluk ile kurultayımızca göreve getirilen parti meclisimizin de kararlı desteği ile partimizin içindeki ilk icraatımız olarak, önceki dönemlerde alınmış kararlar ile başta yapılan harcamalar olmak üzere partimizin mali yapısının özellikle 49/2015 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın düzenlemelerine uygun olarak denetlenmesi yönünde bir seferberlik başlattık. Konu ile ilgili olarak, üretilmiş olan Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuda uzman muhasebeci ve hukukçulardan oluşan komitemizin yapmaya devam ettiği çalışmalar henüz sonuçlanmadan mali açıklarla ilgili rakamların basında yer almasını hayretle karşıladığımızı yeri gelmişken ifade etmek isterim. İlk inceleme raporlarının ortaya çıkması ile birlikte, basında asılsız ve gerçeği yansıtmayan bir takım rakamsal bulguların yer alması üzerine denetim raporlarının hazırlanmasının ardından yapmayı tasarladığımız açıklamamızı siz değerli kamuoyumuzu aydınlatmak adına derhal yapmayı uygun gördüm. Denetim raporlarının hazırlanması ile daha netleşecek olmakla birlikte, partimiz kaynaklarının bir kısmının yetkisiz ve izahı verilmeksizin harcandığına ilişkin ciddi şüpheler, yapılan ilk incelemede ortaya çıkmıştır. Hemen izah etmek isterim ki, gerek parti Genel Başkanı olarak şahsım, gerekse de partimizin yetkili organlarındaki bütün üyelerimiz, meblağın büyük ya da küçük olduğuna bakmaksızın , partimizin kaynaklarından yetkisiz veya yasal dayanaktan yoksun olarak harcanmış olan her kuruşunun en ciddi takipçisi olacak ve usulsüzlüklerin bütün sorumlularına karşı, parti içerisinde önceki dönemlerde almış oldukları görevlere bakılmaksızın gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Para cezası bir yana, partimizim mali konuları hakkında yürütülmekte olan ve cezai müeyyide gerektiren herhangi bir yargılama işleminin de mevcut olmadığını bu safhada ifade eder, Yüksek Mahkeme’de devam eden işlemlerin de 49/2015 sayılı Siyasi Partiler Yasası uyarınca, 2016 öncesi dönemlere ait ve bütün siyasi partiler için yürütülmekte olan rutin bir denetimden ibaret olduğunu ve partimizin de yasalara uygun bir denetimin en doğru, en şeffaf ve en sağlıklı biçimde yapılması için gerekli bütün bilgi ve belgeleri ilgili mercilere sunmakta olduğunu ayrıca ifade etmek isterim.